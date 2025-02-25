Yumurta ihracatında yeni düzenleme: Fon kesintisi yapıldı

Sofralık yumurta ihracatında Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmasına karar verildi.



Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Fon uygulaması 26 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek.



Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatına uygulanacak fon kesintisi hakkında açıklama yaptı.



Açıklamada, bakanlığın önceliğinin yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması ile yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması olduğu belirtildi.



Kuş gribinin yumurta fiyatlarını artırdığına dikkat çeken bakanlık, "Et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı niteliğindeki yumurta, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel besin kaynaklarından biridir." dedi.



Salgın nedeniyle azalan üretim ve Türkiye menşeli yumurtaya yönelik talep artışının yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilediği ifade edildi.



Türkiye, ABD'ye iki yıl sonra 15 bin yumurta ihraç etmeye başlamıştı. Sektör temsilcileri, temmuz ayına kadar sürecek ihracatın iç piyasada fiyatları etkilemeyeceğini söylemişti.