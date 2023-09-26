Yumurta üreticileri, Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren firmalar ile YUM-BİR'in de aralarında olduğu yerel birliklerin 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadığının tespiti için 2 ayrı soruşturma başlattı.



Devam eden soruşturmalarda, sözlü savunma aşamasına gelindi. 20 yumurta üreticisi firma 24 Ekim'de, YUM-BİR, üye 12 birlik ve 12 şirket ise 25 Ekim'de Rekabet Kurulu'na savunma verecek.



Soruşturma heyetinin de görüşünü açıklayacağı toplantının ardından yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.

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