Yumurtaya peş peşe zam

Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zamların toplan artış oranı yüzde 30’u buldu. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu.

Yumurtaya peş peşe zam

Yumurtaya art arda zam geldi. 2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını yükseltti.

Yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30 zam market raflarına yansıdı.

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

fiyatlarından tüketici kadar esnaf da dertli.

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” diyor.

Esnaftan gıda yorumlarına tepki

Esnaftan gıda yorumlarına tepki

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