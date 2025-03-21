Türk vatandaşları için Yunan adalarına kapıda vize uygulaması uzatıldı.



Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için bir haftaya kadar sağladığı kapıda vize uygulamasının geçerlilik süresini bir yıl uzattı.



Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasını ziyaret edebilmelerini sağlayan otomatik vize anlaşması Aralık 2023'te imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında adalara Schengen vizesiz gidilebiliyor.



İKİ YENİ ADA EKLENİYOR



Kaynaklar, kapıda vize uygulamasının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından Nisan 2026'ya kadar uzatılacağını açıkladı.



10 adanın bulunduğu listeye Patmos ve Semadirek adalarının da ekleneceği belirtildi.



Kaynaklara göre AB Komisyonu, programın geçen yıl boyunca başarılı bir şekilde uygulanmasını memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin açısından olumlu bir adım olarak gördü.



100 BİN TÜRK ADALARA GEÇTİ



Uygulamanın başladığı Mart 2024'te itibaren 100 binden fazla Türk vatandaşı Yunan adalarını ziyaret etmişti.



HANGİ YUNAN ADALARA GİDİLEBİLİYOR?





Rodos

İstanköy

Sisam

Midilli

Sakız

Leros

Sömbeki

Limni

Kalimnos

Kastelorizo