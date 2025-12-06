Yunan bakandan kapıda vize mesajı: "Uygulamaya devam edeceğiz"

(Haber: Deniz Tüysüz)

Yunan Film Günleri’nin açılışına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, NTV’den Deniz Tüysüz’ün sorularını yanıtladı.

Kefaloyanni, iki ülke arasındaki turizm işbirliği, kapıda vize uygulaması ve Schengen sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kefaloyanni, Türkiye’ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek turizmin iki ülke arasında “kazan-kazan” yaratan en güçlü işbirliği alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Kefaloyanni, “2000’den bu yana bir anlaşmamız var. 2023’te de ortak deklarasyon imzaladık. Turizm ekonomiyi canlandırıyor, yerel ekonomilere katkı sağlıyor ve halklar arasında gerçek bir dostluk köprüsü kuruyor” dedi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yakın bir çalışma içinde olduklarını belirten Kefaloyanni, “Hem bakanlık düzeyinde hem de teknik düzeyde işbirliğimizi sürdürmek için toplantılarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.