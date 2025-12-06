Yunan bakandan kapıda vize mesajı: "Uygulamaya devam edeceğiz"
06.12.2025 15:41
NTV - Haber Merkezi
Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, Türkiye–Yunanistan turizm işbirliğinin güçlendiğini ve vize süreçlerinde kolaylaştırmanın süreceğini belirtti.
(Haber: Deniz Tüysüz)
Yunan Film Günleri’nin açılışına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, NTV’den Deniz Tüysüz’ün sorularını yanıtladı.
Kefaloyanni, iki ülke arasındaki turizm işbirliği, kapıda vize uygulaması ve Schengen sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Kefaloyanni, Türkiye’ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek turizmin iki ülke arasında “kazan-kazan” yaratan en güçlü işbirliği alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Kefaloyanni, “2000’den bu yana bir anlaşmamız var. 2023’te de ortak deklarasyon imzaladık. Turizm ekonomiyi canlandırıyor, yerel ekonomilere katkı sağlıyor ve halklar arasında gerçek bir dostluk köprüsü kuruyor” dedi.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yakın bir çalışma içinde olduklarını belirten Kefaloyanni, “Hem bakanlık düzeyinde hem de teknik düzeyde işbirliğimizi sürdürmek için toplantılarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
"KAPIDA VİZE UYGULAMASI SON DERECE BAŞARILI"
Vize süreçlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Kefaloyanni, Türk vatandaşlarının Yunan adalarında kapıda vize almasına imkan tanıyan “Without the Gate” programının “Schengen kurallarına getirilen tek istisna” olduğuna vurgu yaptı.
Kefaloyanni, “Bu program sayesinde yüz binlerce Türk vatandaşı adalarımızı ziyaret etti. Uygulama son derece başarılı oldu ve önümüzdeki yıllarda devam edecek” dedi. Yedi günlük sınırlamanın yalnızca adalarda geçerli olduğunu belirterek, “Yunan misafirperverliğini deneyimlemek için çok iyi bir yol” diye konuştu.
AVRUPA'NIN EN HIZLI ÜLKESİYİZ
Artan Türk turist sayısı nedeniyle randevu bulma zorluklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kefaloyanni, Yunanistan’ın Türk vatandaşlarına vize vermede Avrupa’nın en hızlı ülkesi olduğunu vurguladı:
“Biz 24 saat içinde vize veren ülkeyiz. Talebi karşılamak için prosedürleri hızlandırıyoruz. Amacımız süreci daha hızlı ve daha az yorucu hale getirmek. Türk vatandaşlarına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Kefaloyanni, iki ülke arasındaki turizm akışının şu anda “tarihsel olarak en yüksek seviyelerden birinde” olduğunu da ekledi.