Yunanistan aşırı turizmden endişeli! Turiste vergiye hazırlanıyor

ALINACAK ÖNLEMLER Miçotakis dün Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı yıllık konuşmada, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından “çok endişe duyduğunu” ve ücret almaya başlayacağını söyledi. POPÜLER ADALARDAN DAHA FAZLA PARA ALINACAK Ayrıca düzenlemeye göre, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisi de arttırılacak. Diğer yandan Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek. Bu ücret popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos'ta daha fazla olacak. Nisan-Ekim döneminde alınan konaklama vergisi de arttırılacak.

Ülke ayrıca “Altın Vize” olarak adlandırılan programda da değişikliğe gidiyor. Daha önce yabancıların sınırsız oturum vizesi alabilmeleri için mülk satın almaları gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre bu vizeyi almak isteyenlerin yerel girişimlere en az 250 bin Euro yatırması gerekecek.



KISA SÜRELİ KİRALAMAYA YASAK GELİYOR



Mitsotakis ayrıca Atina'nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını söyledi.



Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini söyledi.



Tatil amaçlı kiralamalar 2019'dan 2023'e kadar yıllık ortalama yüzde 28 artmıştı. Ancak kısa dönemli kiralamalar ülkedeki konut krizini körüklüyor. Bu durum yüksek tüketici fiyatlarıyla birlikte son dönemdeki siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.