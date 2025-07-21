Yunanistan cari fazla verdi

Yunanistan'ın cari işlemler hesabı, geçen yılın aynı ayındaki 2,32 milyar euroluk açığı kapatarak Mayıs 2025'te 200 milyon euro fazla verdi. Bu, ülkenin son üç aydaki ilk aylık fazlası oldu. Hizmetler hesabı fazlası, güçlü turizm ve ulaştırma gelirlerinin desteğiyle Mayıs 2024'teki 1,88 milyar eurodan 2,21 milyar euroya yükseldi.



Aynı zamanda, ikincil gelir dengesi pozitife dönerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 220 milyon eurodan 520 milyon euroya yükseldi. Bu arada, mal hesabı açığı 3,45 milyar eurodan 2,36 milyar euroya önemli ölçüde daralırken, birincil gelir açığı 510 milyon eurodan 170 milyon euroya geriledi. Kümülatif bazda, cari açık bir önceki yılın aynı dönemindeki 8,58 milyar euroya kıyasla 6,43 milyar euroya geriledi.