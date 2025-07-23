Yunanistan harekete geçti... Kuraklıkla mücadele başlıyor

Yunanistan, Atina'ya su sağlayan rezervuarları son otuz yılın en düşük seviyesine indiren ve giderek kötüleşen kuraklıkla mücadele ederken yüzlerce küçük su şirketini birleştirmeyi planlıyor.



Plan hakkında bilgi sahibi bir kişi, çoğunlukla belediyeler tarafından kontrol edilen 700'den fazla su şirketinin, kıt kaynağın yönetimini iyileştirmek için üç şirkette birleştirileceğini söyledi. Atina ve Selanik'teki mevcut şirketler EYDAP ve EYATH kapsama alanlarını genişletirken, üçüncü bir kuruluşun ülkenin geri kalanı için sorumluluk alacağını söyleyen kişi, plan henüz kamuya açık olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemedi.



Söz konusu kişi, aynı zamanda hükümetin barajlar, tuzdan arındırma tesisleri ve su güvenliğini korumaya yönelik diğer yatırımların finansmanına yardımcı olacak yeni bir fon oluşturacağını söyledi. Atina çevresindeki Attika bölgesi ve Girit adasına su kıtlığı statüsü verileceğini ve böylece yeni projelerin hızlandırılabileceğini söyledi.

Başbakanlık ofisi Çarşamba günü ulusal su planının görüşüleceği bir toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.



SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR



Önlemler paketi, Yunanistan'ın bu hafta anakaradaki sıcaklıkları 43 dereceye kadar çıkaran bir sıcak hava dalgasıyla kavrulduğu bir dönemde geliyor. Başkent ve Attika bölgesindeki 4.4 milyon insan için su rezervleri, sıcaklık ve düşük yağış nedeniyle üç yıl üst üste azaldı.



AVRUPA HIZLA ISINIYOR



Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası olurken, Akdeniz çevresindeki ülkeler kuraklık riski en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum Yunanistan'ın turizm ve tarım sektörlerini tehdit ederken, şiddetli fırtınaların yol açtığı seller de dahil olmak üzere aşırı hava koşulları ülkenin eskiyen altyapısını zorluyor.



Yunanistan'da şu anda 5 milyar euro'dan (5,8 milyar dolar) fazla yatırım gerektiren 1327 su projesi bulunuyor. Söz konusu kişi, 2019 yılından bu yana 356.4 milyon euro tutarındaki 278 su yönetimi projesinin gerçekleştirildiğini söyledi.



Üç su şirketi devlet kontrolünde kalmaya devam edecek, ancak hükümet EYDAP ve EYATH'ı daha verimli hale getirmek için çalışma şekillerini değiştirmeyi planlıyor. Söz konusu kişi, işe alım süreçlerinin kolaylaştırılacağını ve hükümetin özel sektörden yöneticileri çekmek istediğini söyledi. Nihai plan henüz açıklanmadı ve teklifler değişikliğe tabi olabilir.