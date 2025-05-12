Yunanistan parayı buldu! Borçlarını kapatacak

Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Yunanistan'ın ilk kurtarma programından aldığı kredileri planlanandan 10 yıl önce geri ödemeyi planladığını ve bu hamlenin ülkenin gelecekteki borç yükünü hafifleteceğini söyledi.



Pierrakakis'in Bloomberg'e verdiği mülakatta "2031 yılına kadar tamamen geride kalmış olmalı. Mali ihtiyatlılık bir politika tercihi değil, bir rejimdir” diye ekledi.



Pierrakakis, mevcut programa göre, bu kredi setinin son geri ödemesinin 2041 yılında yapılmasının planlandığını, ancak Atina hükümetinin şimdi 2031 yılına kadar tüm tutarı geri ödemek istediğini söyledi. Başbakan Kyriakos Miçotakis Kasım ayında Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kredilerinin bir kısmını vaktinden önce geri ödediğini ve bunu 2025 yılında tekrar yapmayı planladığını söyledi.

Yunanistan'ın şu anda, 2010 yılında euro bölgesi ülkeleri tarafından sağlanan toplam 52.9 milyar euroluk ilk krediden Yunan Kredi Kolaylığı adı verilen program kapsamında 31.6 milyar Euro (35.1 milyar dolar) borcu bulunuyor. Ülke, yaklaşık on yıldır devam eden kamu borcu krizi sırasında, başta Euro Bölgesi ülkeleri olmak üzere toplam üç uluslararası kurtarma paketi almıştı.



Daha fazla krediyi vaktinden önce geri ödeme hamlesi, Yunanistan'ın 2032'den itibaren ülkenin yükümlülüklerini hafifletmeye yardımcı olacak mali hedeflerinden daha iyi performans göstermesiyle birlikte geldi.



2018 yılında Euro Bölgesi Kurtarma Fonu, Yunanistan için faiz ve amortisman ertelemesini de içeren bir dizi borç hafifletme tedbirini onayladı; bu da ülkenin ikinci kurtarma paketi kapsamında aldığı kredilerin çoğunu 2033 yılına kadar geri ödemeye başlamayacağı anlamına geliyor. GLF kredilerinin erken geri ödenmesi Yunanistan'ın yükümlülüklerini daha da hafifletiyor.



Ülkenin kamu borcu 2024'te yüzde 154'lük hedefe kıyasla GSYH'nin yüzde 153,6'sına düştü ve nominal olarak da azaldı. Bu yıl yüzde 150 seviyesinin altına düşmesi bekleniyor.



Yunanistan'ın borç yükündeki hızlı daralma, güçlü ekonomisi ve yüksek performans gösteren bütçesi ile birleşince ülkenin kredi notunun yeniden yatırım yapılabilir seviyeye gelmesinin nedenleri arasında yer alıyor.



Yunanistan, 2024 yılında bütçe fazlası veren altı Avrupa Birliği ülkesinden biri olup, bu beklenmedik performans büyük ölçüde hükümetin vergi kaçakçılığıyla mücadele çabalarına bağlandı.



Pierrakakis, "Faturayı bir sonraki nesle aktarmayı planlamıyoruz. Genel olarak tüm gelecek senaryolarında faiz dışı bütçe fazlası elde etmeyi umuyoruz" dedi.

