Yunanistan, ünlü fuardan çekildi

Japonya'nın Kansai bölgesindeki Osaka kenti, gelecek yıl nisan-ekim döneminde düzenlenecek Dünya Expo fuarına hazırlanıyor.



Osaka-Kansai 2025 Expo Organizatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bu uluslararası fuardan çekilme kararı aldığı duyuruldu.



Çekilme kararının gerekçesi olarak finansal kısıtlamalar gösterildi.



Böylelikle Yunanistan, başlangıçta fuara katılmayı planladığını bildirip, ancak daha sonra vazgeçen sekizinci ülke oldu.



YÜKSELEN İNŞAAT MALİYETLERİ



Resmi Kyodo ajansına göre şimdiye kadar Meksika, Estonya, Rusya, Arjantin, Afganistan, Nijer ve Güney Pasifik'teki ada ülkesi Niue fuardan çekildiklerini duyurmuştu.



Ulusal basında, yükselen inşaat maliyetler nedeniyle, bazı ülkelerin çekilme kararı alabileceği ve bu sürecin küresel etkinliğe gölge düşürebileceği ifade edildi.



Fuar, Osaka kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" mottosuyla 13 Nisan-13 Ekim 2025'te düzenlenecek.