Yunanistan'da 2025 yılı bütçesi onaylandı

Yunan Parlamentosundaki oylamada, bütçe, beş gün süren çalışmaların ardından 159 milletvekilinin "evet" oyu ile onaylandı.



300 sandalyeli parlamentoda toplam 298 milletvekilinin katıldığı oylamada, 139 muhalefet milletvekili bütçe için "hayır" oyu kullandı.



Savunma Bakanlığı bütçesi için ise 258 "evet" oyuna karşı 41 "hayır" oyu kullanıldı.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik hedeflerine vurgu yaparak, bütçenin, ekonomik büyümenin yaşandığı bir dönemde onaylandığını belirtti.



Yunanistan'ın jeopolitik önemine dikkati çeken Miçotakis, "Yarın Lübnan'ı ziyaret edeceğim, bu da ülkemizin bölgede üstlendiği rolün altını çizmektedir." dedi.



Bankacılık sektörüne yönelik bir dizi yeni önlemi de açıklayan Miçotakis, bu adımların, ekonomik büyüme ve toplumsal refahı desteklemek amacıyla hayata geçirileceğini söyledi.



Ana muhalefetteki PASOK lideri Nikos Andrulakis ise hükümetin ekonomik, toplumsal ve kurumsal reformlarda başarısız olduğunu ve sosyal adaletsizliği arttırdığını vurguladı.



İstikrar iddialarının, toplumsal eşitsizliklerle dolu bir durgunluk anlamına geldiğini ifade eden Andrulakis, daha adil ve sürdürülebilir bir kalkınma modelinin uygulanması çağrısında bulundu.