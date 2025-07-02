Yunanistan'da işsizlik 17 yılın dibinde

Yunanistan'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mayıs 2025'te bir önceki aya göre aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 8,3'ten yüzde 7,9'a geriledi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 19 bin 300 kişi azalarak 370,4 bine gerilerken, bu oran Kasım 2008'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Bu arada, istihdam Mayıs ayında bir önceki aya göre 30,3 bin artarak 4,35 milyona yükseldi. Ayrıca, işgücü dışındaki kişi sayısı 13,4 bin azalarak 3 milyon 36 bine geriledi.