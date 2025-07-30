Yunanistan'da ÜFE azaldı

Yunanistan'da yıllık üretici enflasyon oranı, bir önceki ayki yüzde 2 seviyesinden Haziran 2025'te yüzde 1,6'ya geriledi. Enerji (Mayıs'ta yüzde 3'e kıyasla yüzde 2,9), ara mallar (yüzde 2'ye kıyasla yüzde 2,2) ve dayanıklı olmayan tüketim malları (yüzde 0,6'ya kıyasla yüzde 0) fiyatlarında düşüş yaşandı. Öte yandan, hem sermaye malları (yüzde kıyasla yüzde 2,9) hem de dayanıklı tüketim malları (yüzde 4,7'ye kıyasla yüzde 4,1) için maliyetler hız kazandı. Üretici fiyatları, Haziran 2025'te aylık bazda yüzde 1,1 artarak bir önceki ayki yüzde 2,9'luk düşüşün ardından toparlandı.