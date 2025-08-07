Yunanistan'dan ortak ATM girişimi

Yunan bankaları, nakit çekim ücretlerini kaldıran yasal düzenleme sonrasında ATM'lerin işletme ve genişletme maliyetlerini karşılamak amacıyla, tüm bankaların ortak bir marka altında tek bir ATM ağında birleştiği bir modeli değerlendiriyor.



Pilot incelemeye alınan Portekiz'deki ortak ATM sisteminde işletme maliyetleri paylaşılmakta ve bankalar daha geniş bir coğrafi kapsama ulaşırken, gelir paylaşımı, müşterilerin işlem hacmine göre yapılıyor.



Yunanistan'da ise 11 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yasa, bankalar arası nakit çekim ücretlerini kaldırıyor ve Euronet gibi sağlayıcılardan çekim ücretini 1,5 euro ile sınırlıyor Bankalar, bu durumun özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin ücretsiz nakit çekim yapmasına ve Revolut gibi dijital bankaların Yunan ATM ağlarını "bedava" kullanmasına yol açacağından endişe duyuyor.



