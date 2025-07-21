Yunanistan'ın turizm gelirleri arttı

Yunanistan'a turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Ada turizminin yanında kültür turizminde de önde olan Yunanistan yılın her ayı turist çekebiliyor.



Yaz aylarında popülaritesini artıran Yunansitan, Mayıs ayına ilişkin turizm gelirlerini açıkladı. Yunanistan'da Mayıs'ta turizm gelirleri 2 milyar 250 milyon euro oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 910 milyon euro olmuştu.



Böylece Yunanistan'ın turizm gelirleri Mayıs ayı bazında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18 civarında artış yaşadı.

