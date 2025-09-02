Yurt başvuru tarihleri belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yurt başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2-6 Eylül 2025 tarihlerinde yurt başvurularının yapılabileceğini açıkladı.
1 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir." dedi.
FELAKETLERDE YURTLARIMIZ HİZMET VERDİ
Bak "Pandemide, depremde, yangın, sel gibi felaketlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık. 6 Şubat depremlerinde 1.6 milyon vatandaşımıza yurtlarda hizmet verdik." ifadesini kullandı.
