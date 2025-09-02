Yurt başvuru tarihleri belli oldu

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yurt başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2-6 Eylül 2025 tarihlerinde yurt başvurularının yapılabileceğini açıkladı.

1 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün GSB yurtlarında tam olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Avrupa'nın en yaygın yurt kapasitesine sahibiz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada emsal teşkil etmektedir." dedi.

FELAKETLERDE YURTLARIMIZ HİZMET VERDİ

Bak "Pandemide, depremde, yangın, sel gibi felaketlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarda ağırladık. 6 Şubat depremlerinde 1.6 milyon vatandaşımıza yurtlarda hizmet verdik." ifadesini kullandı.