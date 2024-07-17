Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2024 yurt dışı çıkış harç pulu bedeli

2024 yurt dışı çıkış harç pulu bedeli merak konusu oldu. Bu kapsamda çalışmalar devam ederken fiyat da belli oldu. Öte yandan yurt dışına çıkış harcı havalimanlarının yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil uygulamalarından da ödenebiliyor.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?



Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltiliyor.



Buna göre harç, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan harç tutarının 10 liraya kadarki kesirleri dikkate alınmayacak. Bu kapsamda hesaplanan harcın uygulandığı yılın ocak ayının 10'uncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden yapılmış harç ödemeleri için fark alınmayacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen 10'uncu günde yürürlüğe girecek.