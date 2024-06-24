Yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı hakkında açıklama yaptı. GİB açıklamasında, “Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.” denildi. Açıklamada, “Çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.” ifadelerine yer verildi.



GİB VATANDAŞLARI UYARDI



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.



GİB’in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.



Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, “Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.” denildi.



Harç puluna zam geleceği yönündeki iddialar nedeniyle, bugünden harç pulu satın almanın çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ARTACAK?



Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.



Söz konusu harcın ne zaman artacağına dair resmi bir bilgi yok.



Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.