ntv.com.tr

Yurt dışı çıkış harcı zamlandı

Yurt dışı çıkış harç ücreti bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 150 liradan 500 liraya yükseldi.

Yurt dışı çıkış harcı zamlandı

kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.

Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti bu gece yarısından itibaren (12 Ağustos) geçerli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...