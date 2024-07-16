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Yurt dışı çıkış harcına zam geldi (Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?)

Yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Uzun zamandır merak edilen, bin 500 TL hatta 3 bin TL'ye yükseltileceği konuşulan yurt dışı çıkış harcı da belli oldu. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

Yurt dışı çıkış harcına zam geldi (Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?)
Vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

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Son dakika haberi! Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.

Güler, yurt dışı çıkış harcının her yıl değerleme oranına göre artacağına bildirip zam yapıldığını duyurdu.

150 TL ödenen harcı 500 TL'ye yükseldi.

YILLARA GÖRE ZAM TUTARLARI

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

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