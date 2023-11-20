Yurt dışı üretici enflasyonu ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin yurt dışı üretici enflasyonuna işaret eden yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.



Buna göre; eylülde yıllık yüzde 57,25 arttığı, aylık yüzde 0,59 azaldığı açıklanan YD-ÜFE, ekim ayında yıllık yüzde 57,25, aylık yüzde 1,35 arttı.



Yıllık YD-ÜFE'de; sanayinin 2 sektöründen madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 54,78, imalatta yüzde 57,30 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında, ara malında yüzde 49,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,19, dayanıksız tüketim malında yüzde 61,27, enerjide yüzde 43,75, sermaye malında yüzde 65,49 artış oldu.

Aylık YD-ÜFE'de ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,79, imalatta yüzde 1,33 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarında, ara malında yüzde 1,72 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,39 artış, enerjide yüzde 6,91 azalış, sermaye malında yüzde 1,30 artış görüldü.