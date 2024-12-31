Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Harç pulu tarihe karışıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayımladığı tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan pul ile ödeme tarihe karışıyor.

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.



Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.



Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.



DİJİTAL VERGİ DAİRESİ'NDEN KONTOL EDİLECEK



Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor.



Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek.



Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.



Ayrıca, bugüne kadar 500 lira üzerinden yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar dahil, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadarki yurt dışına çıkışlar geçerli olacak.