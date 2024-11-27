Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme: Kargo ücreti de fiyata eklenecek
Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışından sipariş edilen posta ve kargo yoluyla gelen ürünlerin kargo masrafları da eşyanın kıymetin eklenecek. Kargo ücretiyle birlikte 30 euroyu geçerse gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.
Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından yapılan alışverişler için vergi ve limitler değiştirilmişti.
Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil ediliyor.
KARGO ÜCRETİ 30 EUROYA DAHİL!
Bugün yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahile dilecek. Toplamda bedel 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.
Örneğin, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 euroya alınan bir ürünün, Türkiye'ye gelmesi için ödenecek 2 euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 euro oluyor. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 euroluk alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyor.
Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
30 EUROYU AŞARSA NE OLUR?
Ağırlığı brüt 30 kilogramı ve bedeli 30-1500 euro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor.
Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor.
Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.
30 kilogram sınırını geçen ürünleriçin ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.
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