Yurt dışından alışverişe yeni düzenleme: Kargo ücreti de fiyata eklenecek

Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından yapılan alışverişler için vergi ve limitler değiştirilmişti.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.



4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil ediliyor.

KARGO ÜCRETİ 30 EUROYA DAHİL!

Bugün yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahile dilecek. Toplamda bedel 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

Örneğin, yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 euroya alınan bir ürünün, Türkiye'ye gelmesi için ödenecek 2 euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 euro oluyor. Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 euroluk alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyor.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

