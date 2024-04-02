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Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında;

"Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

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