Yurt içi piyasalar Moody's raporuna odaklandı

Yurt içi piyasalarda gelecek hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.



Moody's, 2024 yılında ilk kez Türkiye'nin kredi notunu değerlendirecek. Kuruluş, Türkiye için rapor tarihini 12 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Moody's, 15 Aralık 2023'te Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yayınlamamıştı.



Gelecek hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Yatırımcı Günleri"nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü JPMorgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirileceği toplantı takip edilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacak.



Yurt içi veri gündeminde, salı işsizlik oranı ve sanayi üretimi, cuma ödemeler dengesi ve Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirme raporu takip edilecek. Ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.