KYK Yurt Time Spor Projesi nedir? Başvuru nasıl yapılır? (e-Devlet KYK Yurt Time Projesi başvuruları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanan Yurt Time Spor Projesi başvuruları başladı. Öğrencilerin hem spor yapmasına hem de para kazanmasına imkan sağlayacak olan bu projenin başvurular e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, Yurt Time Spor Projesi nedir? Başvuru nasıl yapılır?



KYK YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?



Yurt Time Spor Projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecek. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanacak, bir yandan da sporla iç içe olacak.



Projede seçilen kişiler günlük iki saat, haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecek.

YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yurt Time Spor Projesi başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yapılabiliyor.



YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

