Yurtdışı e-ticaret sitelerinden siparişlerle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla, yurtdışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti.



Yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.



4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.



Eğer bir kişi yurt dışına çıkarken bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.



Ülkemizde de popüler ve sık kullanılan Çinli e-ticaret platformu Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini güncellemişti. Şirket, 2000 TL olan minimum sipariş tutarını 670 TL’ye indirme kararı aldı.



Ucuz ve indirimli ürünlerle birçok ülkede hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan Temu, ürünleri Çin’deki üreticilerin fabrikalarından veya depolarından doğrudan tüketiciye göndererek fiyat avantajı sağlıyor.