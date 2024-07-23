Yürürlük süresi dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar", bazı alüminyum yaprak ve şeritler ile Almanya ve Çin menşeli "laminat parkeler"e ilişkin önlemler 4 Ocak 2025'te sona erecek.



Çin menşeli bazı gazlı cep çakmağı türlerine ilişkin önlemin süresi 7 Ocak 2025'te, bazı Asya ülkelerinden ithal edilen "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler" ürününe yönelik önlemlerin süresi ise 22 Mayıs 2025'te sona erecek.



İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.



Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru yapma hakları bulunuyor.