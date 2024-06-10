Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin ’de yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen karayolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün 11 Haziran Salı günü trafiğe açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün taşındığını anımsatarak, “Yarın araç trafiğine açacağımız Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde Yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak.” dedi. "VİYADÜK TABLİYESİNİN YAPIMINDA 7 BİN 100 TON ÇELİK KULLANILDI" Çelik Orthotropic köprü olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün itme-sürme yöntemi ile yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Köprümüzün sanat yapıları ve üstyapı imalatları tamamlandı. Tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. Toplam 44 segmentin kaynak işlemlerini tamamlayıp 5 Şubat’ta son sürme işlemini gerçekleştirerek viyadüğün birleşimini tamamladık. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine kurduğumuz köprünün en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Sarıgöl Kavşağı’ndan başlayan viyadüğün T13 tüneline bağlandığını da vurguladı.

"TOPLAM 43 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK"



Yusufeli Rölekasyon Yolları bünyesinde toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü yapıldığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, “Bu köprülerden Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü’nü daha önce hizmete almıştık. Yusufeli Merkez Viyadüğü’nü de trafiğe açarak Artvin-İspir arasındaki mesafeyi 15,5 kilometre kısaltıyoruz. Viyadük ile kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçiyoruz, trafiğin güvenli hale getirilmesini ve seyahat konforunun artırılmasını sağlıyoruz.” dedi. Uraloğlu Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, toplam 43 milyon TL tasarruf sağlanacağının da altını çizdi.



"VATANDAŞLAR HEM ZAMANDAN HEM YAKITTAN TASARRUF EDECEK"



Yusufeli Barajı ve HES ile kapanan vadi güzergâhındaki yolların yerine yeniden inşa edilen karayolunda iki yakayı birleştiren Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün trafiğe açılması ile birlikte Yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “Yusufeli merkezden Artvin’e gidiş-geliş süresini 25 dakika kısaltan viyadüğümüz ile vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek.” dedi.