Yat, tekne, gezinti gemilerine ÖTV geldi
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilere özel tüketim vergisi (ÖTV) geldi. Daha önce ÖTV uygulanmayan bu deniz araçlarına artık yüzde 8 ÖTV uygulanacak.
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", "yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)" ile "yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.
