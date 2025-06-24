Yüzde 20 indirimli, 60 ay taksitli konut imkanı

Konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren ihaleye sadece 6 gün kaldı. Emlak Müzayede 643 konut ve 232 iş yerini ihaleyle satacak.



1-2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek ihalelerle konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.



ÖDEME KOŞULLARI NASIL OLACAK?



Yüzde 25 peşinat, 60 ay vade imkanı sağlanacak. Peşin ödemelerde ihale fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim gerçekleştirilecek.



İHALE FİZİKİ VE ONLINE OLACAK



İhaleye fiziki olarak İstanbul ve Ankara'dan katılınırken internetten katılmak için ise bir iş günü öncesinde başvurular tamamlanacak.

TEMİNAT NE KADAR?



Muhammen bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,



Muhammen bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL



Muhammen bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL



Muhammen bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL



Muhammen bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekiyor.

HANGİ ŞEHİRLERDEKİ EV VE İŞ YERLERİ SATILACAK?



İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Konya, Mersin, Trabzon ve Bingöl'deki gayrimenkullerin satışları gerçekleştirilecek.

İHALE BAŞLANGIÇ FİYATI 1 MİLYON 450 BİN LİRA

İhaledeki en uygun iş yeri Bingöl'de ve 1 milyon 450 bin liradan ihale edilecek.



