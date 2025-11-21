Yüzde 200 artırıldı, 750 milyon liraya çıktı, neler verilecek?

Türkiye'nin dost ve müttefik devlete anlaşma akdedilmeksizin vereceği mal, hizmet hibesi, mübadelesi ve yardımlarında uygulanacak parasal limit 750 milyon liraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar yürürlüğe girdi ve oran yüzde 200 oranında artmış oldu. Daha önceki kararnamede tutar 250 milyon lira seviyesindeydi.

NELERİ KAPSIYOR?

Mal, hizmet hibesi, mübadele ve yardımlar kapsamına gireceklerin listesi şöyle:

1- Silah ve mühimmat ile bunlara ait yedek parçalar,

2- Yiyecek ve içecek malzemeleri,

3- Askeri giyim kuşam ve kumaş, iplik ve benzeri tekstil malzemeleri,

4- Kişisel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozit başlık, matara, hedik, kayak takımı ve benzeri),

5- Kara, deniz ve hava araçları ile bunlara ait alt sistemler ve yedek parçaları,

6- İlaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (yeşil reçete ile satılanlar hariç),

7- Sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar,

8- Bando malzemeleri,

9- Canlı hayvan (at, köpek ve benzeri) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemeleri,

10- Ofis ve kırtasiye malzemeleri,

11- Döşeme ve demirbaş malzemeleri,

12- Spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti ve benzeri),

13- Temizlik ve dezenfektan sarf malzemeleri,

14- Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri,

15- Televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yedek parçalar,

16- Eğitim ve eğitim yardımcı malzemeleri ile eğitim, tatbikat, müsabaka/yarışma, toplantı, ziyaret için gelen yabancı personele yönelik iaşe, ibate ve hizmetleri,

17- Dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yedek parçaları,

18- Resmi olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür,

19- Mutfaklarda kullanılan makine, teçhizat ve bunlara ait yedek parçalar,

20- Tabak, bardak, sürahi gibi krom çelik, cam, porselen ve benzeri sofra malzemeleri,

21- Komple jeneratör ve yedek parçaları,

22- Her türlü giyim kuşam malzemesi, aksesuar, teçhizat, kılıç ve meç,

23- Kâğıt üzerine basılan ve sayısal ortamlarda bulunan haritalar (gizlilik dereceli olanlar hariç),

24- Arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik ekipman ve malzemeler,

25- Akaryakıt ve yakacak,

26- Yer, yakıt ve liman kolaylık hizmetleri,

27- Gazlar (oksijen, asetilen ve benzeri),

28- Botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal ve benzeri),

29- Boya ve kimyevi malzemeler (patlayıcı madde hariç),

30- Seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar,

31- Sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere talep edilen, gayri askeri hale getirilmiş, faal olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava aracı ve destek teçhizatı ile bunların sergilenmesinde eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında ihtiyaç duyulacak yedek parçalar,

32- Danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri,

33- Mayınlı sahaların/tarlaların keşfi ve temizlenmesi, patlayıcı maddelerin/şüpheli cisimlerin keşfi ve zararsız hale getirilmesi maksadıyla uzman ekip ve malzeme desteği sağlanması,

34- İnsansız hava araçları, dron ve dronsavarlar,

35- Hizmet dışına ayrılmış durumundaki gemiler ve platformlar,

36- Afet ve acil durumlarda ulaştırma hizmeti, arama kurtarma ve kırım kurtarma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ulaştırma hizmeti, hibe edilen malzemelerin ulaştırma hizmeti, tatbikat ve müsabaka/yarışma, toplantı, ziyaret ile eğitim görecek yabancı personelin taşınmasına yönelik ulaştırma hizmeti,

37- Afet ve acil durumlarda kullanılan prefabrik yapılar, çadır, battaniye, yemek ve ısınma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler,

38- Aydınlatma cihazları,

39- Dalış malzemeleri (tüp, kurbağa adam kıyafeti, maske ve benzeri),

40- Atıklar,

41- Muhabere ve bilgi sistem malzemeleri (kullanılmış ve/veya güvenli silinmiş olsalar dahi herhangi bir bilgi yüklenmiş hard diskler hariç)