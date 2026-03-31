Yüzde 30'dan fazla yükseldi, benzin güçlü seyrediyor

ABD benzin vadeli işlemleri, galon başına 3,20 dolar civarında seyrederek, yüzde 30'dan fazla artışla rekor seviyedeki en güçlü aylık kazancına doğru ilerliyor.

Bu hareket, küresel petrol taşımacılığının yaklaşık beşte birini etkileyen aksaklıkların devam etmesiyle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel. Arz şoku büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasından kaynaklanıyor ve Kızıldeniz'deki Husi tehditleri, bir diğer kritik deniz yolu güzergahında da aksama riskini artırıyor.

Bu baskılar, dünyanın en önemli iki ticaret arterinin gerginleşmesiyle birlikte, Orta Doğu'dan enerji akışını daha da daraltma tehdidi oluşturuyor. Ay boyunca olası müzakerelere dair haberler ortaya çıksa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'daki askeri harekatı sona erdirmeye istekli olduğuna dair son işaretler de dahil olmak üzere, piyasalar temkinli davrandı. Bahar seyahatlerinin artması ve rafinerilerin daha pahalı yaz yakıt karışımlarına geçmesiyle mevsimsel talep de destek sağladı.