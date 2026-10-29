Yüzde 358 arttı. 4 yıl sonra bir ilk

Birleşik Krallık 'ta otomobil üretimi, Eylül 2026'da bir önceki yıla göre yüzde 38,6 artarak 70 bin 831 adede ulaştı. Bu, 2023'ten bu yana en güçlü Eylül ayı üretimi olup, Ağustos ayındaki yüzde 6,1'lik artıştan daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Üreticiler, bir önceki yıla kıyasla siber saldırıdan etkilenen karşılaştırmanın etkilerinden toparlanıyor. Toplam araç üretimi yüzde 36,3 artarak 74 bin 31 adede ulaştı ve bu da Ağustos 2022'den bu yana en güçlü büyüme oldu. AB, otomobil sevkiyatlarının yüzde 57,5'ini oluşturarak en büyük ihracat destinasyonu olmaya devam etti ve ihracat yüzde 12,7 arttı.

ABD'ye yapılan sevkiyatlar yüzde 234,8, Çin'e yapılan sevkiyatlar ise düşük bir bazdan da olsa yüzde 357,7 arttı. Bununla birlikte, ilk dokuz ayda toplam otomobil ve ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 564 bin 537 adede düştü.

SMMT, AB'nin önerdiği "Avrupa'da Üretilmiştir" kurallarının ve Brexit sonrası daha sıkı menşe kurallarının sektörü tehdit edebileceği konusunda uyarırken, İngiltere 'nin elektrikli araç satış zorunluluğunun da üreticiler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. İngiltere'de hafif ticari araç üretiminin 2026'da yüzde 2,3 düşüşle 731 bin adede gerilemesi, ardından 2027'de 752 bin adede yükselmesi bekleniyor.