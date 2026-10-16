Yüzde 75 indirim vaadi mercek altında

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yılın ilk 9 ayındaki reklamları inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat düzenlemeleri ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirilmeye de devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında 161 dosyanın karara bağlandığı aktarılırken “Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

9 AYDA 33 BİN ÜZERİNDE BAŞVURU GELDİ

Yılın ilk 9 ayında ise 33 binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği ve Bakanlık tarafından resen başlatılan incelemeler sonucunda, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında toplam 249 milyon TL'yi aşan idari para cezasının uygulanmasına da kararı verildiği aktarıldı.

GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINA YAPTIRIM

Reklam Kurulu'nun ekim ayı toplantısında öne çıkan konulardan biri de indirimli satış reklamları oldu.

“Yapılan incelemelerde, kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinde bulunulduğu, üzeri çizili fiyat olarak indirim başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmadığı ve kolay erişilebilir sadakat kartı programlarına ilişkin reklamlarda indirimli satış mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.” denilen açıklamada, mevzuata aykırı olduğu belirlenen reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN REKLAM PAYLAŞIMLARINA İNCELEME

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin “Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Reklamlar” başlıklı 23/A maddesi kapsamında, sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerinin açıkça düzenlendiği ifade ediliyor.

Bakanlık, bu konuya ilişkin de açıklama yaptı ve şu ifadeler yer aldı:

“Reklam verene ait mal veya hizmetin tanıtılması ya da reklam verene yönlendirme yapılması, maddi kazanç veya indirimli mal ve hizmet sağlanması ya da bir etkinliğe katılım karşılığında menfaat elde edilmesi gibi durumlarda, paylaşımın reklam veya tanıtım olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından resen incelemeye alınan 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ifadelerinin kullanılması yükümlülüğünün ve Yönetmelik'te belirlenen diğer şartların yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Söz konusu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDEKİ GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM VAATLERİNE YAPTIRIM

Öte yandan, mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamlar hakkında resen inceleme başlatıldı.

Bakanlık, 9 firmanın indirimli satış reklamlarının mevzuat hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurma cezası uygulanmadığını açıkladı.