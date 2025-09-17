BHP'de yüzlerce kişi işsiz kalacak

BHP Group,düşük kömür fiyatları ve yüksek lisans ücretleri nedeniyle, Avustralya'nın Queensland eyaletindeJapon Mitsubishi Corp. ile birlikte işlettiği kömür madenlerinden birini kapatacak ve yaklaşık 750 işçiyi işten çıkaracak.



Dünyanın piyasa değerine göre en büyük madencilik şirketi olan BHP, BHP Mitsubishi Alliance tarafından işletilen Saraji Maden Kompleksi'nin bir parçası olan Saraji South madenindeki üretimi Kasım ayından itibaren askıya alacağını belirtti. BMA ortak girişimi, çoğunlukla Asya'daki fabrikalara sevk edilen ve çelik imalatında kullanılan kömürün Avustralya'daki en büyük ihracatçısı konumunda.

