Zam devreye girdi, motorin 75 liraya dayandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Körfez ülkelerini ateş çemberine aldı. Petrol fiyatları, İran'ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle sıçrama gerçekleştirdi.

Brent petrol dün 120 dolara yaklaştı. Bugün ise 103 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 5,18 lira seviyesinde zam yapıldı.

İstanbul'da motorinin litresi 71,10 lira, Ankara'da 72,22 lira, İzmir'de 72,50 lira, Adana'da 73,06 lira Doğu illerinde ise 73,90 liraya yükseldi.

KİLOMETRE BAŞINA OTOMOBİLLER 5, OTOBÜSLER, KAMYON, TIR'LAR 18 LİRA YAKIYOR

Motorin kullanan otomobiller 100 kilometrede yaklaşık 6,5 litre yakıt harcıyor ve kilometre başı yakıt masrafı 4,7 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Trafik, yol ve iklim şartlarına göre bu tutar yükselebiliyor.

Ekonomiyi ilgilendiren TIR, kamyon, otobüs gibi araçlar 100 kilometrede yaklaşık 25 litre motorin tüketiyor. Bu da kilometre başına 18 lira yakıt sarfiyatı anlamına geliyor.