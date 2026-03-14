Zam "İlaç yok" krizine çare olmadı

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru yüzde 6 zamla 25 lira 33 kuruştan, 26 lira 87 kuruşa yükseldi.

Yapılan bu artış ile piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili sorunun bir nebze de olsa çözülmesi hedefleniyordu.

Ancak eczacılara göre bu zam depolardan alınan "İlaç yok" yanıtına çare olmadı.

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Dilara Sezgin, "Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda." dedi. Sezgin, "Hastaların ilaca ulaşamaması sadece ilaç firmaları ve eczacıların değil, hastaların da gündeminde çünkü ilaca ulaşamıyorlar." şeklinde konuştu.

1 NİSAN'DAKİ ZAM BEKLENİYOR

1 Nisan'da ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru yeniden güncellenecek. Euro kuru, yüzde 8 daha yükseltilerek 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanacak.

Ancak eczacılara göre bu durum başka bir sorunu da beraberinde getirebilir.

"ECZANELER VE HASTALAR SIKINTI YAŞAYACAK"

Star Haber'e konuşan eczacı Sevil Tutuş, "Nisana kadar eczaneler ve hastalar sıkıntı yaşayacak. Tekrar zam yapılacağı açıklandığı için o süreye kadar depolar bize ilaç vermeyecek. Bu her zaman böyle oluyor çünkü." diye konuştu.

Eczacılar, ilaç tedarik sıkıntısının çözülmesi için ilaç kararnamesinin güncel koşullara göre yenilenmesini istiyor.