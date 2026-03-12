Zam kesinleşti: Benzin ve motorin fiyatları arttı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Körfez'e yayılması ve İran'ın stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

CUMA GÜNÜ YENİ ZAM GELİYOR

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek.

Benzin grubundaki zam 47 kuruş, motorindeki zam ise 76 kuruş olacak.

İstanbul'da bugün benzinin litresi 60,35 liradan satılıyor. Motorinin fiyatı ise 64,09 lira.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.