Zam pazarlığında 3. toplantı yarın

MEMUR-SEN'DEN REVİZE TALEBİ



3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.



Hükümetin zam teklifinin "piyasa gerçeklerinden uzak" olduğu savunuldu.



Açıklamada "Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payı, Kamu İşvereni'nin de gündeminde olmalıdır." ifadesi kullanıldı.



SON KARAR 30 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK



Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.



Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.

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