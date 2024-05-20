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Zam sınırı kalkarsa kira fiyatları nasıl etkilenir?

Ev sahipleri ve kiracılar, yüzde 25 zam sınırı kararına odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulamanın devam etmesi için bir sebep görmediğini açıkladı. Uzmanlara göre piyasanın normalleşmesi için yüzde 25 zam tavanının kaldırılması gerekiyor. Zam sınırının kalkmasına kira fiyatları nasıl tepki verir?

Zam sınırı kalkarsa kira fiyatları nasıl etkilenir?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama

Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama

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piyasası yüzde 25 kira sınırı ile ilgili gelişmelere odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamasında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez." ifadelerini kullandı.

Uygulamayla ilgili yeni bir karar alınmaması halinde yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

PİYASA NASIL ETKİLENİR?

Uzmanlar, kirada zam sınırı uygulaması nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ev sahiplerinin evini kiraya vermek yerine boş kalmasını tercih ettiğini belirtti.

Piyasaya müdahale edildiği zaman güven kaybının oluştuğunu ifade eden uzmanlar, zam sınırının kaldırılmasının arz tarafına pozitif yansıyacağına dikkat çekti.

KİRALIK FİYATLARI ARTAR MI?

Uzmanlar, karar öncesi yaz aylarında yeni kiralamalarda yüzde 25-30'lara varan artışların öngörüldüğünü söyledi. Ancak zam sınırının kaldırılması ile zamların önüne geçilebileceği ifade edildi. Piyasaya güven gelmesiyle kontratlar normale dönmesi öngörülüyor.

Konut satış fiyatlarında krediye erişimden kaynaklanan düşüşler yaşanıyor. Kiralık fiyatlarında ise arz sorunu öne çıktığı için gerileme beklenmiyor.

Uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.

İSTANBUL'DA KAÇ BOŞ KONUT VAR?

Sektör yetkilileri, İstanbul'da metrekare kiralık fiyatının 205 lira olduğu belirtilirken, 100 metrekare bir evin 20 bin liranın altında olmayacağını ifade etti.

İstanbul'da boş daire sayısı 2023 rakamlarına göre 450 bin ile 750 bin olarak ifade ediliyor.

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