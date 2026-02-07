Zam yapılmayacak. Bakliyat, kuruyemiş ve kahvaltılık fiyatları sabitlendi

İstanbul'da kuru gıda ve kuruyemiş toptancılarının aldığı kararla tüketicilerin alım gücünün desteklenmesi amaçlandı.

Bu nedenle ramazan ayı boyunca bu ürünlere zam yapılmayacak. Kahvaltılık ürünlerde de fiyatlarda oynama olmayacak.

Vatandaşlar Kuru Gıda Toptancılar Hali'nden isterlerse perakende de alışveriş yapabilecek.

ET FİYATLARI DA SABİTLENDİ

İstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi.

Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.

PİDE FİYATLARI

Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.

EKMEK FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Balcı, ekmek fiyatlarında değişiklik olmayacağını da bildirdi. Mart ayı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından ekmek fiyatlarının yeniden belirleneceğini ifade eden Balcı, “Halkın alım gücü ve enflasyon göz önünde bulundurulacak.” dedi.