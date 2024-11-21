Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti
Evde bakım maaşının ne kadar olacağı, 2025 memur maaşı ocak zammı öncesinde devlet desteği almak zorunda olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, ocak ayında alacağı zam oranı, enflasyon beklentileri sonrasında yavaş yavaş netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Zamlı evde bakım maaşı için zam oranları şimdiden hesaplanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkının, ocak ayında belli olmasıyla birlikte memur maaşlarına 2025 yılının ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak?
MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyon yüzde 44,81 olacak.
Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında olurken, oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 5,61 olacak.
Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 12 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor.
Evde bakım maaşının memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.
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