Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti

Zamlı evde bakım maaşı için zam oranları şimdiden hesaplanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkının, ocak ayında belli olmasıyla birlikte memur maaşlarına 2025 yılının ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak?



MEMUR MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Yıl sonu enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyon yüzde 44,81 olacak.



Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında olurken, oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 5,61 olacak.



Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 12 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

