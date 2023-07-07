Zamsız harç telaşı e-Devlet'i kilitledi: Süre 23.59'da bitiyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanım harcının 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından zamsız harç tutarıyla işlem yapmak isteyenler nedeniyle e-Devlet'in bu hizmeti kilitlendi.



e-Devlet ve BTK yetkililerinin değerlendirmeleri sonucu bant genişlemesine gidildi.

KAYIT İÇİN SON SAAT 23.59



Yetkililer, yurtdışından getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerinin tamamlanma şekline ilişkin uyarıda bulunarak, harç tutarını yatıranların, e-Devlet'ten kayıt tamamlama işlemlerini bu gece 23.59'a kadar yapabileceklerini belirtti.



Harç tutarını yatıranlar, kayıt oluşturmak için mesai saati bitimi değil 23.59'a kadar imkana sahip olacak.

ONAY NUMARASI GEREKLİ



Yetkililer, kayıt işleminin tamamlanmasıyla ilgili de uyarıda bulundu. E-Devlet'ten işlem yapan vatandaşların "onay ekranı"nı görerek 8 haneli onay numarasını almalarının şart olduğunu vurguladı.

