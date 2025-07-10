Zara, Mr DIY ve DP... Ürünleri yasaklandı, toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Son yapılan uygulamalar kapsamında oda kokuları ve evcil hayvanları ilgilendiren ürünlerin yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.



Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici", D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml, Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli ve Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat'in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.