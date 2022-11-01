Zelenski, Avrupa’ya elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.



Ukrayna Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'u kabul etti.



Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede, Zelenski, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa'ya elektrik ihracatını yaptıklarını hatırlattı.



Zelenski, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldık." açıklamasında bulundu.



Enerji altyapılarının onarımından sonra Avrupa ülkelerine eskisi gibi elektrik ihracatını sürdürmek istediklerini vurgulayan Zelenski, saldırılar sonucu Ukrayna'daki enerji altyapılarının yüzde 40'ının hasar aldığını kaydetti.

