Zengezur Koridoru'nda tarihi adım: 110 milyar liralık projenin temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, hattın Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesi için atılan en somut adım olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır” dedi.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek 224 kilometrelik demir yolu hattı, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hatta 5 tünel, 3 viyadük, 10 köprü ve yüzlerce alt-üst geçit bulunacak.

"TÜRKİYE'NİN JEO-STRATEJİK LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRECEK"

Uraloğlu, hattın yalnızca doğu-batı koridorunu güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki işbirliğini artıracağını belirtti. Projenin, Orta Koridor’un önemini artırarak Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret hattına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Projenin finansmanının sağlandığını açıklayan Uraloğlu, 2,4 milyar euroluk maliyetin dış krediyle karşılandığını ve hattın 4–5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Temel atma töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okunudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir" dedi.

Törene Iğdır Valisi Ercan Turan, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti milletvekilleri de katıldı. Duaların ardından temele ilk buton protokol tarafından basıldı.