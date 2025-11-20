Zengin ülkeler kalkınma desteğini geri çekiyor

Dünyanın en zengin 24 ülkesi, küresel kalkınma politikalarında geri çekiliyor. Perşembe günü açıklanan bir araştırmaya göre ABD ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu ülkeler, yardım bütçelerini azaltıyor ve destekleri artık daha çok uluslararası borç veren kuruluşlar üzerinden yönlendiriyor.

Reuters'ta yer alan habere göre araştırma, Kalkınmaya Bağlılık Endeksi adı verilen çalışmanın bir parçası. Bu endeks, 38 büyük ekonomiyi inceleyerek ülkelerin politikalarının yatırım, ticaret, çevre, göç, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda yoksul ülkeleri nasıl etkilediğini değerlendiriyor.

Washington merkezli Küresel Kalkınma Merkezi’nin hazırladığı listede ilk sıralarda İsveç, Almanya, Norveç ve Finlandiya yer aldı. Birleşik Krallık, önceki yıllara ait verilere göre iki basamak yükselerek beşinci sıraya çıktı.

Ancak ülkenin daha sonra yaptığı yüzde 40’lık yardım kesintisi, gelecek yıllarda sıralamada düşüş getirebilir.

ABD ise bu yılki değerlendirmede iki basamak gerileyerek 28. sıraya indi. Üstelik bu sıralama, Donald Trump döneminde yapılan milyarlarca dolarlık yardım kesintilerinin tamamını bile içermiyor. Araştırmanın uzmanlarından Ian Mitchell, “Trump yönetiminin yaptığı değişiklikler çok büyük. ABD’nin sıralamada daha da gerilemesi muhtemel” dedi.

TRUMP G20'YE KATILACAK MI?

Rapor, Güney Afrika’nın bu hafta sonu G20 liderlerini ağırlamaya hazırlandığı ve G20 dönem başkanlığını ABD’ye devredeceği bir dönemde yayımlandı. Bu yıl dış yardım bütçesini kesen ve USAID’i kapatan Trump’ın, Afrika’da düzenlenen ilk G20 zirvesine katılmayacağı belirtiliyor. Birçok gelişmiş ülkenin de savunma harcamalarını artırırken kalkınma desteğini geri plana ittiği ifade ediliyor.

Araştırmada olumlu gelişmelere de dikkat çekildi. Ülkelerin çoğu 2019-2023 arasında karbon emisyonlarını azalttı, ancak Çin’deki artış genel tabloyu yukarı çekti. Ayrıca daha fazla ülkenin göçmen ve mültecilere kapı açtığı da belirtildi.

Küresel Kalkınma Merkezi, genel durumla ilgili “Bazı alanlarda ilerleme olsa da genel eğilim geriye gidiyor. Silah ihracatı, ticaret engelleri ve fosil yakıt destekleri artıyor” dedi.