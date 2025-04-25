Zenginler, vergiler yüzünden İngiltere'den kaçıyor: Peki nereye gidiyorlar?

Milyarderlerin İngiltere'den göçü devam ediyor.

En zengin gayrimenkul yatırımcılarından ikisi, büyük mülkler üzerindeki vergilerin artması nedeniyle İngiltere'den taşınmak zorunda kaldı. İngiliz Ian ve Richard Livingston, ana ikametgahlarını Monako'ya taşıyarak 10 yılı aşkın bir süredir önemli yatırımlar yaptıkları ülkeyle bağlarını güçlendirdi.

Resmi belgelere göre, London Regional emlak şirketinin kurucularının taşınma işlemi mart sonu ile nisan başı arasında bir tarihte gerçekleşti. Başbakan Keir Starmer hükümetinin geçtiğimiz ekim ayında açıkladığı bütçenin bir parçası olarak vergi rejiminde kapsamlı değişiklikler yapması da aynı döneme denk geliyordu.

Değişiklikler arasında miras kalan varlıklar için vergi muafiyetinin kısıtlanması ve sermaye kazançları ile özel sermaye yatırımları üzerindeki vergilerin artırılması yer alıyordu.

NET SERVETLERİ 8,5 MİLYAR DOLAR

Bloomberg'e göre 62 yaşındaki Ian Livingston ve 60 yaşındaki kardeşi Richard'ın toplam net serveti yaklaşık 8,5 milyar dolar. Mısırlı Nassef Sawiris ve Belçikalı Frederick de Mevius gibi daha önce İngiltere'de yaşayan zengin yabancıların mali durumlarını etkileyen değişiklikler nedeniyle ülkeyi terk etmelerinin ardından, İngiliz vatandaşlığına sahip milyarderler de aynı yolu izliyor gibi görünüyor.

MONAKO CÖMERT MUAFİYETLERE SAHİP

Bir dizi önlem, zenginlerin ülkeyi daimi ikametgah olarak seçme teşviklerini azaltıyor. Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 40 milyar sterlinlik "kara deliği" kapatma çabalarının bir parçası olarak Londra, yabancı tröstler için veraset vergisi muafiyetini kaldırdı.

Monako, Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenler için genellikle popüler bir yer olarak kabul edilir. Monako, sermaye kazancı veya gelir vergisi uygulamıyor ve veraset vergisinden cömert muafiyetlere sahip. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek düzeyde güvenlik sunuyor.

BREXIT VE SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞIN ETKİSİ

Goldman Sachs'tan Richard Nunde'nin Londra'dan Milano'ya taşınmasıyla bu göç Londra Şehri'ni de etkiliyor. Şehrin en tanınmış isimlerinden biri olan Nunde, ocak ayında başkan yardımcısı olmadan önce yıllarca bankanın uluslararası operasyonlarının başındaydı.

Yasal ve siyasi istikrarın kalesi olan İngiltere, on yıllardır güçlü bir zenginlik merkeziydi, ancak 2016'dan bu yana Brexit ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle itibarı sarsıldı.

