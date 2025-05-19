Zenginlerin de sorunları var... Okuyunca şaşıracaksınız

Ultra zenginler servetlerini idare etmek için kişiselleştirilmiş hizmetler arıyor.



Deloitte'un son istatistiklerine göre, geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle dünya genelinde 3,1 trilyon dolarlık varlığı yöneten 8 bin 30 aile ofisi bulunuyordu. 2030 yılına kadar aile ofislerinin sayısının 10 bin 720'ye çıkması ve yönetimleri altındaki varlıkların 5,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.



SERVET DANIŞMANI AÇIĞI SORUNU ORTAYA ÇIKACAK



McKinsey Şubat ayında "2034 yılına kadar, mevcut danışman verimlilik seviyelerinde, servet danışmanı iş gücünün, sektörün yaklaşık 100 bin danışman açığıyla karşı karşıya kalacağı noktaya kadar azalacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.



RBC ve Campden Wealth tarafından geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan Kuzey Amerika Aile Ofisleri Raporu'na göre, aile ofislerinin önemli bir kısmı işe alımın "büyük bir zorluk" olduğunu ve personel bulma ve elde tutma konusunda zorluklar yaşadıklarını belirtmişti. Aynı durum Avrupalı aile şirketleri için de geçerli.



SİNGAPUR DIŞARIDAN HİZMET ALIYOR



Bu arada, Singapur gibi büyüyen Asya servet merkezlerindeki aile ofisleri, şehir devletindeki yetenek kıtlığı nedeniyle iş akışlarını otomatikleştirmeye ve dış kaynak kullanımına yöneliyor.



REKABET ALANI ÇOK GENİŞ



Aile ofisleri ayrıca en iyi yetenekler için bankalar, özel sermaye şirketleri ve hedge fonlarla rekabet etmek zorunda.



Ancak yetenek sıkıntısı sadece nitelikli aday eksikliğinden kaynaklanmıyor, aynı zamanda aile ofislerinin seçiciliğinden de kaynaklanıyor.



GÜVEN SORUNLARI OLUŞUYOR



Potansiyel adaylar aile ofisi kervanına katılmakta zorlanırken, bazı aile ofisleri de mükemmel uyumu seçme konusunda titiz davranabiliyor. Potansiyel adaylar aile ofisi kervanına katılmakta zorlanırken, bazı aile ofisleri de mükemmel uyumu seçme konusunda titiz davranabiliyor.



"İŞİ BİLENE DEĞİL GÜVEN VERENE İŞ VERİLİYOR"



CNBC'ye verdiği demeçte Prestel and Partner Family Office Conferences'ın genel müdürü Tobias Prestel, "Aile ofisi alanında, çoğu zaman işe en uygun kişi değil, güvenilen kişi işi alır. Eğer 500 milyon dolarınız varsa, kime güvenirsiniz? Her şeyin anahtarını kime verirsiniz? Bu kolay bir karar değil." dedi.



YÖNETİCİ ASİSTANINA 190 BİN DOLAR MAAŞ



Zenginler, istedikleri yeteneklerin peşinden koşmak için oyunlarını hızlandırıyor. Yönetici asistanlarına bile 190 bin dolar ücret sunulabiliyor.